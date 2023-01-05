Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 15:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta hafif ticari araç uçuruma devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
Tokat'ın Almus ilçesinde, hafif ticari aracın uçuruma devrilmesi sonucu aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Süleyman Aksoy idaresindeki hafif ticari araç, Sahilköy yakınlarında uçuruma devrildi.
Kazada araçtaki Gülümser (50) ve annesi Hüsne (80) Aksoy olay yerinde öldü. Yaralanan sürücü ile eşi Sultan ve kayınvalidesi Elmas Aksoy ise sağlık ekiplerince Almus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aksoy ailesinin kaza öncesi hastaneye gittiği öğrenildi.
Almus Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, kaza yerine giderek incelemede bulundu.
Etiketler: Tokat Trafik Kazası
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