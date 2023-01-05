Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 21:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında gözaltına alınan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı.
Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrolle olmak üzere 3'ü serbest bırakıldı.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, tabanca ve hassas terazi ele geçirildiği bildirildi.
Etiketler: Mardin Uyuşturucu Narkotik
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