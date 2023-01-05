Şerif K. yönetimindeki otomobil, Kilis-Hatay kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan sürücünün memleketi Hatay'dan döndüğü ve Kilis İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu öğrenildi.