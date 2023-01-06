Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 05:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da kaçak kazı yapan 12 zanlı suçüstü yakalandı
[Fotograf: AA]
Antalya'nın Kumluca ilçesinde kaçak kazı yapan 12 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumluca'daki Yenikışla ve Yazır mahallelerinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Tespit edilen alanlara düzenlenen operasyonda M.T, İ.O, M.E.Ş, R.T, M.D, A.D, H.A, A.P, O.O, B.A, H.Ş. ve Y.Ç. kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Aramada, jeneratör, akü, 4 plastik patlayıcı, 2 balyoz, kazma, kürek, testere, elektrikli kazıcı, 2 çeyrek altın ve 4 cep telefonu ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Antalya Kaçak Kazı
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