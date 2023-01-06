Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 08:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bariyere saplanan otomobilden sağ çıktı
[Fotograf: İHA]
Tekirdağ Ergene’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere saplandı. Sürücünün durumu iyi.
Velimeşe-Çorlu bağlantı yolu mevkiinde kaza meydana geldi. G.C.K. idaresindeki araç kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı.
Olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumu iyi.
Bariyerlerdeki aracın itfaiye ekiplerince çıkarılmasıyla trafik normale döndü
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Tekirdağ
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