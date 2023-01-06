Konuya ilişkin açıklama, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güngören Mehmet Nesin Özmen Mahallesi'nde rutin denetim yaptığı sırada bir kişinin tedirgin hallerinden şüphelendi.

Kimlik kontrolü yapılan şüphelinin, FETÖ/PDY üyeliği suçundan firari olan eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Başmüfettiş Ahmet Ertekin olduğu belirlendi.

Hakkında örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ertekin, ekiplerce gözaltına alındı. Ertekin işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.