Telefon dolandırıcılığıyla edinilen mallara el konuldu

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Suç Gelirleri Büro Amirliği ekipleri, 5 Nisan'da 10 ilde Adana merkezli 43 şüphelinin tutuklandığı telefon dolandırıcılarına yönelik operasyonda, suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Ahmet E.'nin yakınlarını takibe aldı.

Ahmet E.'nin 86 kişiyi dolandırarak elde ettiği parayla toplam tutarı 1,9 milyon lira olan 1 ev, 2 tır, 1 minibüs, 2 tarla, 96 küçükbaş hayvan, 80 güvercin ve çok sayıda tavuk aldığı belirlendi.

Mahkeme kararıyla Ahmet E.'nin akrabalarının üzerine kaydettirdiği ev, araçlar, tarla ve kiralanan çiftlikteki hayvanlara el konuldu.

El konulan malların Milli Emlak Müdürlüğü tarafından satılacağı ve elde edilecek gelirin 86 mağdura dağıtılacağı öğrenildi.

10 ilde Adana merkezli telefon dolandırıcılarına yönelik 5 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 61 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan aralarında suç örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen Ahmet E.'nin de olduğu 43'ü tutuklanmış, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA