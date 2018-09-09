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TSK'dan İzmir'in kurtuluşuna özel video

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü vesilesiyle bir video paylaştı.

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TSKdan İzmirin kurtuluşuna özel video

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan videolu paylaşımda, Şanlı Türk Ordusu, 30 Ağustos Zaferinin ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir ileri!” emriyle 9 Eylül 1922 sabahı İzmir’e girerek Türk Bayrağını çekmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kurtuluş Savaşı’na ilişkin görüntülerin yer aldığı videoda şu açıklamalara yer verildi;

“26 Ağustos’ta başlayan ve zaferle sonuçlanan Başkomutan Meydan Muharebesi’nin ardından, düşmanı yurttan tamamen atmak için takibini sürdüren şanlı Türk ordusu 9 Eylül 1922 günü sabahında İzmir’e girmiştir. Yüzbaşı Şerafettin Bey Hükümet Konağı’na, Yüzbaşı Zeki Bey Kumandanlık Dairesine, Asteğmen Besim Kadife Kale’ye bayrağımızı çekmişlerdir.” 


 

Kaynak: TRT Haber

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