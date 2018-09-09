TSK'dan İzmir'in kurtuluşuna özel video

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan videolu paylaşımda, Şanlı Türk Ordusu, 30 Ağustos Zaferinin ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir ileri!” emriyle 9 Eylül 1922 sabahı İzmir’e girerek Türk Bayrağını çekmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Kurtuluş Savaşı’na ilişkin görüntülerin yer aldığı videoda şu açıklamalara yer verildi;
“26 Ağustos’ta başlayan ve zaferle sonuçlanan Başkomutan Meydan Muharebesi’nin ardından, düşmanı yurttan tamamen atmak için takibini sürdüren şanlı Türk ordusu 9 Eylül 1922 günü sabahında İzmir’e girmiştir. Yüzbaşı Şerafettin Bey Hükümet Konağı’na, Yüzbaşı Zeki Bey Kumandanlık Dairesine, Asteğmen Besim Kadife Kale’ye bayrağımızı çekmişlerdir.”
Şanlı Türk Ordusu, 30 Ağustos Zaferinin ardından Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir ileri!” emriyle 9 Eylül 1922 sabahı İzmir’e girerek Türk Bayrağını çekmiştir. pic.twitter.com/jl0BASjROI— TSK (@TSKGnkur) 9 Eylül 2018
Kaynak: TRT Haber