  • 09 EYLÜL 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 6.412
    EURO 7.376
  • BIST 93274.15
    ALTIN 246.521
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma'nın kızının nikah törenine katılarak nikah şahitliğini yaptı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma'nın kızı Elif Nur Uçma ile Ahmet Alper'in nikah törenine katılarak çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Kaynak: AA 

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER