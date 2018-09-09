Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma'nın kızı Elif Nur Uçma ile Ahmet Alper'in nikah törenine katılarak çiftin nikah şahitliğini yaptı.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma'nın kızının nikah törenine katılarak nikah şahitliğini yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma'nın kızı Elif Nur Uçma ile Ahmet Alper'in nikah törenine katılarak çiftin nikah şahitliğini yaptı.
Kaynak: AA