Kocaeli'de şarbon iddiası

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Lütfiye Mahallesi şarbon virüsü iddiasıyla karantinaya alındı.

Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş bölgede şarbon ile ilgili ölen hayvan olmadığını belirtti. Altıntaş, "Hasta yok, olay yok ama bir kişinin öyle bir iddiası var. Biz de tedbir amaçlı olarak durumu inceliyoruz." dedi.

Aşılamaların devam ettiği ve tedbirlerin alındığı bölgede şu ana kadar herhangi bir vakaya rastlanmadı.

Olay, bir kişinin ihbarı üzerine yaşandı.

Lütfiye Köyü'nde tarım ve hayvancılık yapan iddiaya konu firma da ihbarla ilgili bir açıklama yaptı. Basında çıkan "İşletmede şarbon olduğuna dair haberlerin" doğru olmadığını ifade etti.

Kaynak: TRT Haber