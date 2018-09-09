Doğu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hava parçalı ve zamanla çok bulutlu geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Öğleden gece saatlerine kadar bölgenin tamamında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 30, Ağrı ve Erzincan'da 25, Kars'ta 22, Erzurum'da 21 ve Ardahan'da 18 olması öngörülüyor.

Kaynak: AA