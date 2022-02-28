Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 11:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da 24 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan bir minibüste, yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 24 düzensiz göçmen yakalandı. Aracın sürücüsü ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TOKİ uygulama noktasında yaptıkları kontrolde E.Y'nin kullandığı minibüsü durdurdu.
Minibüsteki Afganistan, Hindistan ve Pakistan uyruklu 24 kişinin yurda kaçak yollardan girdikleri belirlendi.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.
Gözaltına alınan sürücü E.Y. sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Göç
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