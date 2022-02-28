Cezmi Ö. yönetimindeki otomobil, İvriz Caddesi'nde Nurullah G.'nin kullandığı öğrenci servisiyle çarpıştı.

Sürücüler ile Belceağaç Anadolu Lisesi öğrencilerinden Mihriban Kılıç, Buket Bıçak, Esra Avcı, Kardelen ve Ümmühan Binici, Melike Çelik, Perihan Doğan, Yasin Sarıhan, Cevat Demirel, İhsan Bolca, Sultan Su Yurttaş ve Sudenaz Aksoy yaralandı.

Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumları iyi.