İzmir Karşıyaka'da, 18 Şubat'ta durdurulan bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu niteliği olan 277 bin 424 hap bulundu, sürücü M.G. gözaltına alındı.

Derinleştirilen soruşturmada, hapların Gaziemir ilçesindeki imalathanede hazırlandığı belirlendi.

İmalathaneye düzenlenen baskında A.K., B.H., Z.B. ve E.G. gözaltına alındı.

173 bin 457 hap daha ele geçirildi

Şüphelilerin, yurt dışından getirttikleri 500 kilogram ağırlığındaki makineleri 4 katlı binanın 4'üncü katına vinç yardımıyla çıkararak imalathane kurdukları tespit edildi.

Burada da yeşil ya da kırmızı reçeteye tabi 168 bin 486 hap bulundu.

Ekipler, bu operasyonla bağlantılı uygulamalarda 4 bin 971 hap daha ele geçirildi. Böylece ele geçirilen toplam hap miktarı 450 bin 881 oldu.

Gözaltına alınan 5 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı.