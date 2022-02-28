Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 10:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Ege Denizi'nde, Yunanistan Cyclades ile Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı bilgiye göre, Ege Denizi'nde Yunanistan Cyclades 59,82 kilometre, Muğla'nın Datça ilçesinin ise 138,57 kilometre açıklarında 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 09.38'dde meydana gelen deprem, 7,34 kilometre derinlikte oldu.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 28, 2022
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 59.82 km.Cyclades (Yunanistan), 138.57 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 28.02.2022, 09:38:20 TSİ
Enlem : 35.8801 N
Boylam : 26.1836 E
Derinlik : 7.34 km
Detay : https://t.co/1t4v8dXYDm@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: AFAD Muğla Yunanistan
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