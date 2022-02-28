Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 09:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 347 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Van'da son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 347 kilo 176 gram uyuşturucu ele geçirildi. 27 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nün, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerinin önlenmesi için çalışmaları sürüyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir haftada gerçekleştirdikleri operasyonlarda 347 kilo 17 gram eroin ve 159 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
27 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu Van
Sıradaki Haber
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz