Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 01:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sarıyer'de eşini bıçaklayan kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Sarıyer'de eşini bıçaklayarak yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Boşanma konusunu görüşmek için Bahçeköy Mahallesi'nde 26 Şubat'ta buluşan S.A. ile eşi A.A. arasında tartışma çıktı.
Buluşmaya gelen iki kızını annelerinden uzaklaştıran S.A, eşi A.A'yı göğüs bölgesinden üç defa bıçaklayarak yaraladı.
Vatandaşlar müdahale etti
Olaya müdahale eden çevredeki vatandaşlar, eşini yaralayan şüpheli S.A'yı darbetti. A.A, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Darp sonucu yaralanan şüpheli S.A. ise hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Bu arada, şüpheli S.A'nın eşiyle ilgili alınan 2 aylık uzaklaştırma kararının halen devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: Kadına Şiddet
Son Haberler
- 01:18
- 00:47
- 00:30
- 00:21
- 00:02
Sıradaki Haber
Mersin'de işçi servisi otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü, 32 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz