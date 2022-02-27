Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan otobüs, Büyükeceli Mahallesi Mersin-Antalya kara yolundaki viyadükte kontrolden çıktı.

Yaklaşık 3 metre yükseklikten bağlantı yoluna düşen otobüs, otomobilin üzerine devrildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada otobüsteki 3'ü ağır 28 işçi ile otomobildeki biri ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke ve Aydıncık ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Silifke Devlet Hastanesinde tedaviye alınan otomobildeki bir yaralı kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.