Haber Giriş: 27 Şubat 2022 Pazar 21:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de işçi servisi otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü, 32 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Gülnar ilçesinde işçileri taşıyan servis otobüsünün, otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 32 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan otobüs, Büyükeceli Mahallesi Mersin-Antalya kara yolundaki viyadükte kontrolden çıktı.
Yaklaşık 3 metre yükseklikten bağlantı yoluna düşen otobüs, otomobilin üzerine devrildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kazada otobüsteki 3'ü ağır 28 işçi ile otomobildeki biri ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke ve Aydıncık ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Silifke Devlet Hastanesinde tedaviye alınan otomobildeki bir yaralı kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.
Etiketler: Ambulans Trafik Kazası
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