Ukrayna'da mahsur kalan Türk vatandaşları için Dışişleri Bakanlığı tahliye çalışması başlattı.

Çalışmalar kapsamında tajliye edilen ilk kafile ise Odessa kentinde yaşayan ve çoğunluğu öğrenci 250 kişi oldu.

Cuma günü otobüslerle yola çıkan kafile, sabah saat 10.30 sıralarında Edirne Hamzabeyli sınırlarına ulaştı. Saat 16.00'da ise 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda iniş yaptılar.

Burada yakınları tarafından karşılanan vatandaşlar, Ukrayna'daki son durumla ilgili bilgi verdi.

"Hem fiziksel hem de psikolojik olarak kötü bir süreçti"

Odessa'da uluslararası gemi kaptanlığı okuyan Şerif Kaan Özdemir, "Çok yorucuydu. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak kötüydü. Ama geldik. Geride kalan arkadaşlarımızın Allah yardımcısı olsun. İnşallah devletimiz en kısa zamanda onları da alır. Uluslararası gemi kaptanlığı okuyordum, son sınıf öğrencisiydim, ne olacak hiç bilmiyorum" dedi.

"Orada çok sayıda öğrenci var"

Yola çıktıktan sonra geçtikleri güzergahların işgal edildiğini söyleyen Emircan Daldanoğlu ise, "Bundan 30 saat önce yola çıkıp gelmeseydik, Türkiye bize yardımcı olmasaydı çok zor durumda kalacaktık. Biz yola çıktıktan 10 saat sonra bizim çıktığımız yol mevkiini işgal etmişler. Öyle söyleniyor. Halen orada çok sayıda öğrenci var. Bazılarına ulaşamıyoruz. Bir kısmı evlerinde, bazıları sığınaklarda" diye konuştu.

"Biz çok korktuk"

İlk gelen Türklerden Eylül Nazlı Özdemir ise "Çok mutluyum, geldik. Başka bir şey söyleyemiyorum. Ben Odessa'dan geliyorum. Odessa'da da bu aralar durumlar fazlasıyla karıştı. O yüzden Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" sözlerini kullandı.