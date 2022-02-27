Haber Giriş: 27 Şubat 2022 Pazar 10:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih'te çıkan yangın hasara neden oldu
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Fatih ilçesinde dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrasında dairede büyük hasar oluştu.
İstanbul'un Fatih ilçesinde 4 katlı binanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangın, dairede hasara yol açtı.
Yangın nedeniyle sinir krizi geçiren apartman sakinine sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.
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