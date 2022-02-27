Adana'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bir kamyonda kaçak ürünler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerce durdurulan kamyonda içi tütünle doldurulmuş 15 milyon makaron ele geçirildi.

Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.