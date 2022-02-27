Haber Giriş: 27 Şubat 2022 Pazar 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kaçakçılık operasyonu: 15 milyon makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da 15 milyon tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bir kamyonda kaçak ürünler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekiplerce durdurulan kamyonda içi tütünle doldurulmuş 15 milyon makaron ele geçirildi.
Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Adana Kaçakçılık Sigara Tütün Makaron
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