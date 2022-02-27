Haber Giriş: 27 Şubat 2022 Pazar 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de aranan 7 kişi yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Mersin'de düzensiz göçmenlere yönelik asayiş uygulamasında gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.
Mersin'de jandarma ekipleri kent genelindeki 73 uygulama noktasında 4 bin 822 kişinin kimlik bilgilerini kontrol etti.
Ekipler, çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı.
Uygulamalarda 58 kişiye de kayıtlı adresinde bulunmamak ve kimlik taşımamak gibi suçlardan toplamda 75 bin 377 lira para cezası uyguladı.
Etiketler: Denetim Düzensiz Göçmenler Mersin
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