Haber Giriş: 27 Şubat 2022 Pazar 04:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de müstakil evde yangın
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de çıkan yangında tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Aziziye Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine söyledi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangını söndürdü.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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