Haber Giriş: 27 Şubat 2022 Pazar 02:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da hafif ticari araç tıra arkadan hızla çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Abdullah Burak Çubuk idaresindeki hafi ticari araç, Aksaray-Adana kara yolu 20. kilometresinde kırmızı ışıkta bekleyen Fırat Aslan kontrolündeki tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Hafif ticari araçtaki Mükerrem Ateş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Çubuk ise sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Aksaray
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