Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ya ulaştırılması için vatandaşlar, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği’ne onlarca insani yardım malzemesi getirdi.

Ukrayna Büyükelçiliği ise Twitter hesabından bir teşekkür paylaşımı yaptı.

Paylaşımda, “Ey Türk insanı, inanılmazsın! Sadece birkaç saat içinde sıradan vatandaşlar Büyükelçiliğimize ciddi miktarda insani yardım getirdiler. Dost kara günde belli. Bugün Mevlana’nın 'aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir' sözleri ayrı anlam taşıyor” ifadeleri kullanıldı.