İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince kent genelinde gerçekleştirilen uygulamada, 16 bin 483 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 43 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde, ruhsatsız 10 tabanca ile 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 10 şarjör, 4 kartuş, 10 fişek, 5 kesici aletin yanı sıra 65 gram esrar, 113 uyuşturucu hap, 18 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ayrıca 6 bin 240 araç kontrol edildi. 10 aracın trafikten men edildiği denetimlerde, çalıntı olduğu belirlenen 4 otomobile el konuldu, 120 sürücüye 393 bin 335 lira ceza uygulandı.

Toplam 240 umuma açık iş yerinin denetlendiği uygulamada, 2 iş yerine işlem yapıldı. Kumar oynayan ve oynatan 6 kişiye 7 bin 276 lira ceza uygulandı.

Denetimlerde, dilencilik yapan 14 kişiye de 3 bin 878 lira idari ceza kesildi.