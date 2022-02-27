Haber Giriş: 27 Şubat 2022 Pazar 09:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da motosikletle tehlikeli yolculuk
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da motosikletli kurye arkasında oturan kişiyle beraber trafikte tek teker üzerinde ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Beyoğlu'nda motosikletli kurye, motorun arkasında oturan kişiyle birlikte motosikletin tek tekerini kaldırarak seyahat etti.
Kask ve koruyucu ekipman olmadan uzun süre tek teker üzerinde giden kuryenin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı
Motosiklet ile tehlikeli hareket yapan sürücü bir süre sonra gözden kayboldu.
Etiketler: İstanbul Trafik İş Kazaları
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