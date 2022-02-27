Haber Giriş: 27 Şubat 2022 Pazar 09:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Şanlıurfa'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Hafif ticari araç sürücüsü ise ağır yaralandı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Mehmet A. yönetimindeki hafif ticari araç, Ceylanpınar-Kızıltepe kara yolunun 15. kilometresinde İbrahim B. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Sürücülerden İbrahim B, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan Mehmet A, 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Trafik Kazası
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