Sokak hayvanları için ürünlerin depolandığı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangının büyümesiyle birlikte Maltepe ve Burgazada’dan da ekipler sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı.

Depodaki ürünler ise kullanılamaz hale geldi.