Haber Giriş: 27 Şubat 2022 Pazar 20:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kınalıada'da depo yangını
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Kınalıada'da hayvan ürünlerinin depolandığı alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.
Sokak hayvanları için ürünlerin depolandığı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangının büyümesiyle birlikte Maltepe ve Burgazada’dan da ekipler sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı.
Depodaki ürünler ise kullanılamaz hale geldi.
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