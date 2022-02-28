Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 09:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Bursa-İstanbul arasındaki bazı deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferiyle saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Aynı gerekçeyle saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.
Etiketler: Bursa İstanbul Hava Durumu Meteoroloji
Sıradaki Haber
Bakan Soylu: Hakkari'de 285 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz