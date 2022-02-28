Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 08:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu: Hakkari'de 285 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bakan Soylu, Hakkari Yüksekova Akpınar Köyü'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 250 kilogram eroin, 35 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hakkari'nin Yüksekova Akpınar Köyü'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 250 kilogram eroin ile 35 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini belirtti.
Hakkari Yüksekova Akpınar Köyü'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 28, 2022
kg Eroin
kg Metamfetamin ele geçirildi.
Gençlerimizi uyuşturucu batağına düşürmeye çalışanlara göz açtırmadan mücadeleye devam
Tebrikler Hakkari @Jandarma pic.twitter.com/8E3rZRAOxs
Bakan Soylu, mesajında "Gençlerimizi uyuşturucu batağına düşürmeye çalışanlara göz açtırmadan mücadeleye devam. Tebrikler Hakkari Jandarma" ifadelerine yer verdi.
Etiketler: Hakkari Süleyman Soylu Uyuşturucu
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