Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 09:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İzmir tulum peyniri tescillendi
[Fotoğraf: İHA]
İzmir ile özdeşleşmiş gıda ürünlerine bir yenisi daha eklendi. İzmir tulum peyniri coğrafi işaret almaya hak kazandı.
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyeleri ile birlikte çalışmalarını yürüten İzmir Ticaret Odası (İZTO), İzmir tulum peynirinin coğrafi işaretini aldı.
İZTO 7. Süt Grubu Meslek Komitesi Başkanı Halil Koyuncuoğlu, komite başkan yardımcısı Eray Boyacıoğlu, meclis üyeleri Muzaffer Egi ve Levent Pekimrekli ile komite üyesi Serkan Özkaynak, coğrafi işaret çalışmalarında aktif rol oynadı.
İzmir şambalisi, İzmir lokması, İzmir kumrusu ve İzmir boyozu da coğrafi işaret almaya hak kazanmıştı.
Etiketler: Coğrafi İşaretler İzmir
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