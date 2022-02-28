Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da terör operasyonları: 13 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Van'da son bir haftada FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 13 zanlı gözaltına alındı.
Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda 21-27 Şubat'ta TEM Şubesi ekipleri ile özel harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda terör örgütleri PKK/KCK’ya yönelik soruşturma kapsamında 7 kişi, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında da 6 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Terörle Mücadele PKK/KCK FETÖ Terör Örgütü
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