Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 10:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonları: 16 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da geçen hafta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 142 zanlıdan 16'sı tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen, sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik 21-27 Şubat'ta operasyonlar düzenledi.
142 zanlı gözaltına alındı
Operasyonlarda 142 zanlı gözaltına alındı, 30 kilo 122 gram esrar, 15 gram eroin, 32 kök kenevir, 780 gram sentetik uyuşturucu, 739 uyuşturucu hap, ruhsatsız 4 tabanca ve av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 640 lira ele geçirildi.
Şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 126'sı serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik Polis
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