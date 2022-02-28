Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan'ın Sarıhamzalı Mahallesi’ndeki bir depoda yüklü miktarda sahte akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı.

Depo sahibi Semih A. ile beraberindeki Sadun T., Yakup T. ve Hamza B.’nin atık ve yanık yağları, içine çeşitli maddeler ekleyip akaryakıta çevirdikten sonra sattığı tespit edildi.

Semih A.'ya ait depolara baskın yapan ekipler, su tanklarına doldurulmuş 1700 litre sahte akaryakıt ele geçirdi.

Suçlamaları reddeden 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kentte son bir haftada yapılan 16 operasyonda toplam 72 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi.