Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık H.B. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın FETÖ'nün "bölge sorumluları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini, hakkında somut ve tutarlı tanık beyanı ile teşhislerin bulunduğunu belirterek, H.B'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık H.B, savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "örgüt sorumluları" ile irtibatım yoktur. Mütalaadaki hususları reddediyorum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.