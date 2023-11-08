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Türkiye
TRT Haber 08.11.2023 13:34

Tek yöne çevrilen yolda 'kapan' sürprizi

İstanbul Esenyurt'ta daha önce çift yön olarak kullanılan cadde tek yöne çevrildi. Tabelaya aldırmayıp yola devam eden sürücülerin araçları ise kapana yakalandı. 4 günde yaklaşık 150 aracın lastiği patladı.

İstanbul Esenyurt'taki Sivas Kongre Caddesi yeni düzenleme ile tek yöne çevrildi.

Trafiğin tek yönlü akmasını sağlamak için yola kapan konuldu. Birçok sürücü tabelayı dikkate almayıp ters yönde ilerleyince onlarca aracın lastiği patladı.

4 günde yaklaşık 150 araç kapana takıldı. Sürücüler hemen yandaki lastikçiye girmek zorunda kaldı.

"Geçenlerin 5 katından fazlasının geçişini önledik"

Lastikçi, kapanın kendileri tarafından kurulduğunu söyleyenlere şu cevabı veriyor:

"Bir yandan bizi suçlayanlar oluyor siz mi kurdurdunuz diye. Burada lastikçi olmasa, lastiği patlayanlar mecbur çekici çağıracak ya da yol yardım çağıracak. Çok güzel yere dükkan açmışsınız diyorlar. Şurada nöbet tutuyoruz mahalleli ile birlikte, 5 katından fazla önlediğimiz var."

Mahalleli de daha fazla sürücünün mağdur olmaması için yoldan geçenleri uyarmaya çalışıyor.
 

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