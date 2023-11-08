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Türkiye
DHA 08.11.2023 13:20

Bolu Dağı Tüneli 90 metre uzatılınca trafik normale döndü

Bolu Dağı Tüneli'nin 90 metre uzatılmasının ardından, D-100 kara yolunda oluşan trafik normale döndü.

Bolu Dağı Tüneli 90 metre uzatılınca trafik normale döndü

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı ile Abant gişeleri arasında kalan 23 kilometrelik güzergah, 25 Eylül'de Bolu Dağı Tüneli'nin uzatılması ve viyadüklerdeki derz çalışması için ulaşıma kapatıldı.

Araçlar, mecburi güzergah olarak D-100 kara yoluna yönlendirildi. Bu süreçte yoğun trafik yaşanırken, çalışmalar 42 gün sonra tamamlandı. Çalışmalar sonunda Bolu Dağı Tüneli, 90 metre uzatıldı.

Yenilenen Bolu Dağı Tüneli hizmete açıldı
Yenilenen Bolu Dağı Tüneli hizmete açıldı

Tünel, dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katıldığı tören ile açıldı. Böylece D-100 kara yolunda oluşan trafik çilesi, sona erdi.

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