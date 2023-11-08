Üç bölge için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın yurdun iç ve güney kesimleri parçalı ve az bulutlu, Kuzey Ege, Marmara, Orta ve Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatısı yağışlı geçecek.

Yağışların Marmara, Kuzey Ege ile Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde yağışla birlikte biraz azalacağı ancak mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Günün en yüksek sıcaklık değerleri ise Ankara'da 20, İstanbul'da 18, İzmir'de 23, Samsun ve Diyarbakır'da 22, Antalya'da 25, Adana'da 27 derece civarında seyredecek.

Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz bölgesinde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.