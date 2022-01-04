Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in sağlık durumu her geçen gün daha da iyiye gidiyor.

Yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan küçük Asiye'nin, servise çıkarılınca ilk isteği oyuncak ve hamburger oldu.

Asiye'ye 26 Aralık'ta sırtından ve bacağından alınan dokular 4 saat süren operasyonla nakledildi. Operasyonun 50'nci saatinde 4 yaşındaki çocuk yavaş yavaş uyandırıldı.

Asiye tamamen uyandırıldıktan sonra cihaz desteğinden ayrıldı. Yoğun bakımdan normal servise alındı.

Oyuncak ve hamburger istedi

Genel sağlık durumu iyiye giden Asiye Ateş sevdiği şeyleri de istemeye başladı.

Onlardan biri oyuncak, diğeri ise hamburger oldu.

Yüz sinirlerinde tahribat olduğu için hamburgeri zorlanarak yedi. Asiye'nin istediği oyuncaklar da hayırseverler tarafından hediye edildi.



Elini kolunu biraz hareket ettirebilen minik Asiye yakın zamanda yüz sinirlerinden ameliyat olacak.

Baba Ateş: Asiye için sadece dua edin

Tüm ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığını belirten baba Hüseyin Ateş Asiye için sadece dua edin" dedi.

Asiye'ye ilerleyen süreçte tahrip olan yüz sinirleri için "sinir yaması" yapılacak.