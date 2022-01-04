Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 16:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Torunu tüfekle öldürüp jandarmayı aradı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Bayındır ilçesinde 94 yaşındaki Hüseyin N, torununu pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Zanlı dede, jandarmaya haber verip teslim oldu.
İzmir'in Bayındır ilçesi Hasköy Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin N., İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak evinde tartıştığı torununu pompalı tüfekle vurduğunu ihbar etti.
Eve gelen sağlık ekipleri, 40 yaşındaki Halit N.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından cenaze İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Jandarma ekipleri, dede Hüseyin N.'yi gözaltına alındı.
Hüseyin N. hakkında anne ve babasının kendilerini darp ettiği suçlamasıyla savcılığa şikâyette bulundukları öğrenildi.
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