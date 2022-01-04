Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 16:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te kayalıklarda 15 gün mahsur kalan keçi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Ekipler, keçiyi sahibine teslim etti.
Siirt’te Botan Vadisi Milli Parkı bölgesinde hayvanlarını otlatan çoban, 15 gün önce kaybolan keçisinin kayalıklarda mahsur kaldığını fark etti.
Kendi imkanlarıyla keçiyi kurtaramayan çoban, Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile AFAD ekiplerine durumu bildirdi.
Ekipler, halat yardımıyla keçiyi kurtararak, sahibine teslim etti.
Etiketler: Hayvancılık Siirt
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