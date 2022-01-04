Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde çiftçilikle uğraşan 69 yaşındaki Hidayet Pekşen'i arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıttı.

Adına 3 kere 140 bin lira kredi çekildiğini söyleyen hırsız, olayı aydınlatmak için Pekşen’in tüm parasını istedi.

Pekşen'in eşi, evde bulunan 12 bilezik, iki cumhuriyet altını ve 14 bin lira parasını eve gelen dolandırıcılara verdi. Tekrar aranan Hidayet Pekşen, traktörünü de sattırarak 50 bin lirayı banka hesaplarına yatırdı.

Dolandırıcıların evini de sattırmak istedikleri Pekşen, aile üyelerinin uyarılarıyla dolandırıldığını anladı.

Zararının yaklaşık 250 bin lira olduğunu söyleyen Hidayet Pekşen, savcılığa suç duyurusunda bulunarak suçluların bir an önce yakalanmasını istedi.