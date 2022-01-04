Eskişehir Ertuğrulgazi Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi yakınındaki ormanlık alanda yılbaşı gecesi iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada bıçakla yaralanan 36 yaşındaki Göktuğ Tamer K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde bırakılan zanlılara ait bisikletten yola çıkarak bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceledi.

Ekipler, kavganın şüphelileri 23 yaşındaki Görkem D. ile 54 yaşındaki Benan B.'nin, bisikletle Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi'nde dolaştıklarını belirledi.

Bölgedeki cadde ve sokaklarda güvenlik önlemi alan polis, iki şüpheliyi farklı adreslere düzenlediği operasyonda gözaltına aldı.

Aynı bölgede toprağa gömmüşler

Görkem D. ile Benan B.'nin ifadelerinden yola çıkan polis, geçen yıl ağustos ayında 61 yaşında kaybolan Mehmet Yerebakan'ın da söz konusu kişilerce bıçakla öldürüldükten sonra gömüldüğünü tespit etti.

Yılbaşı gecesi cinayetin işlendiği bölgede yapılan aramalarda, öldürülen Yerebakan'ın cesedi bulundu.

Gömüldüğü yerden çıkarılan ceset, hastane morguna gönderildi. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürüyor. Olayla ilgili bir şüpheli aranıyor.