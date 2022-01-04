Kağıt rölyef sanatına, Mardinli kadınların ilgisi artıyor. Sevgi ve özenle hazırlanan rölyef tablolar, kadınaların aile bütçelerine de destek sağlıyor.

Halk Eğitim Merkezi’ndeki kursa genellikle kadınların katıldığını söyleyen rölyef eğitmeni Pınar Demir, kadınların kurslarda bunu hobi edinip sosyalleştiklerini vurguladı.

“El becerisi çok önemli”

Demir, rölyef sanatının çok çeşitli olduğunu, ahşap, kağıt ve alüminyumdan da yapılabildiğini anlattı:

“Yüzey üzerinde alçaltma ve yükseltme yaparak kâğıt üzerinde şekiller çıkartmaktayız. Çalışmalarımızda perspektif önemlidir. Bize çalışmalarımızda hazır Amerikan Bristol kağıtları geliyor. Kağıtlarda her defasında farklı katını keserek aralarına soğuk silikon ve maket kartonu yerleştiriyor. Perspektife uygun bir şekilde kesim yapıp yapıştırıyoruz. Birkaç ay düzenli gelmeleri lazım çünkü kratüer bıçakları kullanıyoruz. Kullandığımız bıçaklarda da el becerisi çok önemli çalışarak daha fazla el becerisi kazanılıyor.”

Demir tabloların fiyat aralığına göre fişatlarının 500 ile 2 bin 500 lira arasında değiştiğini belirtti.

Demir, en küçüğünden en büyüğüne yapılan her bir rölyefin el emeği çok göz nuru olduğunun altını çizdi.

“Tablolarım çocuklarım gibi, satmaya kıyamıyorum”

3 yıldır kağıt rölyef sanatı ile uğraştığını söyleyen bir kursiyer işe şunları anlattı:

“Rölyef o kadar geniş bir yelpaze ki, 3 yıldır hemen hemen aynı resmi iki kere yapmışlığım yoktur. Bütün kadınların bu sanattan yararlanmasını isterim. Bir işe yaradığımı hissediyorum. Çocuklarım gibi bakıyorum. Elimden çıkarmaya kıyamıyorum. Evim dolu, neredeyse kendi çapımda bir sergi açabilecek kadar rölyef çalışmam var.”