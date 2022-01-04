Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 14:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da panelvan ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde panelvan araçla minibüsün karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıları tedavisi sürüyor.
Çiftlikköy'e bağlı Denizçalı köyü mevkisinde B.D. yönetimindeki Denizçalı Köyü Muhtarlığına ait resmi plakalı minibüs, Y.K. yönetimindeki panelvanla çarpıştı.
112 Acil Çağrı Merkezi'nden yönlendirilen ekiplerin kısa sürede ulaştığı kazada, 5 kişi yaralandı. Minibüste sıkışan bir yolcu Çiftlikköy itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Ambulans Trafik Kazası
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