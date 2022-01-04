Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl ve Elazığ'da 17 köye ulaşım sağlanamıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bingöl ve Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 17 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 3, ilçelerden Karlıova'da 5, Adaklı'da 2 ve Solhan'da 4 köye ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Elazığ'ın Baskil ilçesinde de kar yağışı ve tipi dolayısıyla 3 köye ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor.
Etiketler: Kar Yağışı Ulaşım
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