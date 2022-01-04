Kastamonu'nun Ağlı ilçesi Yeşilpınar köyünde yaşayan ve kendilerine "60'lık delikanlılar" diyen köylüler kar yağdığında kızak yarışları yapıyor.

Yarış öncesi telefonla haberleşen ekip bir gece önceden yolu sulayıp pist hazırlığı yapıyor.

Daha sonra kaymaya başlayan köylüler, cep telefonuna kaydettikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Kayak yerini hazırlayan ve köydeki kayak organizasyonunu yapan Muharrem Köse, dededen toruna aile olarak kızakla kaymayı çok sevdiklerini söyledi.

Dedesinin ilçede meşhur kızak binicileri arasında olduğunu anlatan Köse, kızakla kaymaktan çok mutlu olduğunu vurguladı:

"Önce telefonla haberleşiyoruz. İşin erbaplarını çağırıyoruz. Akşamdan yolu suluyoruz, sabaha donmasını için. Daha sonra kızaklara binmeye başlıyoruz."

"Çocukluğumu özledim"

Yusuf Usta ise kızak yarışlarında kıyasıya bir rekabet olduğunu anlattı:

"Kışı yaşamak için İstanbul'dan geldim. Çocukluğumu özledim. Köylerde eski gelenekleri sürdürecek kimse kalmadı. Biz kızak yarışı yapıyoruz, eğleniyoruz."

72 yaşındaki Cemil Aynacı’da "Arkadaşlar çağırınca geliyorum, etkinliğe katılıyorum. Kayanları görünce gönlümüz çocukluk yılarına gidiyor” diyor.