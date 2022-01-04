Yozgat 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Harun Esim, kendilerine 2021'de 494 bin 805 kişinin ihbarda bulunduğunu söyledi.

"Çağrının yüzde 52'sini asılsız ihbar oluşturuyor"

Çağrı merkezinde sağlık, emniyet, jandarma, orman, AFAD ve itfaiye birimlerinin bulunduğunu anlatan Esim, "Merkezimize gelen ihbarlar ilgili birimlere aktarılıyor ve olay yerine intikal ediliyor. Geçen yıl merkezimize yapılan çağrının yüzde 52'sini asılsız ihbar oluşturuyor. Bu ihbarlara zaman zaman idari işlem uygulanmaktadır" dedi.

"Bir vatandaş 2021'de merkezimizi 4 bin 94 kez aramış"

Esim, asılsız ihbarların çalışanların işini zorlaştırdığını belirterek, "Vatandaş 'Burada ölüler var' diye ihbarda bulunuyor. 'Nereden arıyorsunuz?' dediğimizde 'Mezarlıktan arıyorum' diyor. 'Düğünüm var, davet ediyorum' diyenler oluyor. Yurt dışından arayıp annesine çiçek göndermek isteyenler oluyor. Bir vatandaş 2021'de merkezimizi 4 bin 94 kez aramış ve aramaya da devam ediyor. Bu kişi ile ilgili idari işlem yapıldı" diye konuştu.

Sağlık biriminden Fatma Akdağ da işlerini canla başla, fedakarca yaptıklarını ancak asılsız ihbarlar ve gereksiz ambulans taleplerinin kendilerini yorduğunu dile getirdi.

Bu konuda halkın bilinçlenmesi gerektiğini vurgulayan Akdağ, "Bizi nöbetçi eczane gibi görenler oluyor. İlaç, bazen sigara istiyorlar" sözlerini kullandı.

"Gereksiz yere burayı meşgul ediyorlar"

İtfaiye biriminden Ahmet Güzeltaş ise asılsız ihbarları genellikle gençlerin yaptığına işaret ederek, "Arayanlar 'Yangın var' diyorlar, nerede olduğunu sorduğumuzda 'Kalbimde' diyor. Gereksiz yere burayı meşgul ediyorlar" dedi.