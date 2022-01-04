Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 15:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de otomobil devrildi: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Salim Tekin A'nın kullandığo otomobil, Tarsus-Ankara kara yolunun Dörtler mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Ters dönen otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü ile araçtaki İshak A, Seher A. ve Emine A, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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